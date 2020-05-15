Беременная Кэти Перри полностью разделась в снятом на карантине домашнем видео

Американская поп-певица Кэти Перри выпустила клип на композицию Daisies («Маргаритки»). Видео, снятое на природе в условиях карантина, опубликовано на YouTube-канале артистки.
В ролике беременная Кэти Перри полностью раздевается и залезает в лесной ручей. Режиссером клипа выступила режиссер-документалист Лиза Волошин.
5 марта Перри объявила о беременности от британского актера Орландо Блума. Полуобнаженная поп-исполнительница показала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White. Перри и Блум обручились в феврале 2019 года.
Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!