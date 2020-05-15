В России впервые за несколько лет выросло число оправдательных приговоров

В России впервые за последние годы увеличилось число оправдательных приговоров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде России.

С 2013 года этот показатель вырос на 8,3 процента до 2 256 оправданий. Однако их доля на общем фоне по-прежнему остается мизерной, хотя и изменилась с 0,3 до 0,36 процента.

Эта тенденция объясняется тем, что суды присяжных стали рассматривать больше уголовных дел, заявила изданию научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Екатерина Ходжаева. Сокращенные коллегии из шести заседателей теперь действуют не только в судах субъектов РФ, но и в районных. Они рассматривают дела об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также дела о незаконном обороте наркотиков.

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