В «Локомотиве» отреагировали на недовольство фанатов после смены тренера

Председатель совета директоров московского« Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на критику фанатов клуба после смены тренера. Слова функционера приводит «Чемпионат.com».

Мещеряков признал, что у болельщиков есть право на выражение своей позиции. Ранее 15 мая фанатское объединение United South опубликовало заявление, где подвергло критике решение не продлевать контракт с Юрием Семиным. Фанаты потребовали отставки руководства за «позорные» действия.

14 мая стало известно, что Семина на посту главного тренера «Локомотива» сменит сербский специалист Марко Николич. Россиянин руководил клубом с 2016 года. До этого он трижды приходил на пост тренера москвичей.

Семин — самый успешный тренер в истории «Локомотива». Он приходил в клуб четыре раза. Вместе с «Локомотивом» трижды выигрывал чемпионат страны, шесть раз приводил клуб к победе в Кубке России.

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