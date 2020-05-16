В Крыму смягчат режим строгой самоизоляции

Власти Крыма смягчат режим всеобщей строгой самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова, передает РИА Новости.

В документе уточняется, что с 18 мая режим самоизоляции на полуострове сменится на рекомендации властей ограничить поездки и выход из дома без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов. В указе также прописаны все сферы экономической деятельности, которым с этой даты разрешат возобновить работу. При этом объектам курортной отрасли, общепиту и организациям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.

Ранее крымчане имели право покинуть дом только по уважительной причине, например, для похода в больницу или магазин, для выноса мусора и выгула домашнего животного.

Накануне, 15 мая, Аксенов сообщил, что решение о судьбе туристического сезона на курортах Крыма будет принято позднее с учетом ситуации со вспышкой коронавируса. Он отметил, что «Крым завязан на курортный сезон», и при его отсутствии экономика республики «будет двигаться совсем в другом направлении».

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