«Алиса» от «Яндекса» перепутала номер экс-мэра Твери с телефоном администрации

Бывший мэр Твери Валерий Павлов рассказал о том, как «Алиса» — виртуальный помощник от компании «Яндекс» — перепутала его личный номер с телефоном администрации города Конаково. Как рассказал Павлов в Facebook, из-за этого ему начало поступать множество звонков от людей, желавших задать вопрос администрации.

Бывший мэр Твери отметил, что впервые столкнулся с этой проблемой три или четыре месяца назад, однако сперва ошибка его не сильно беспокоила. После введения в городе пропускной системы из-за коронавируса количество звонков Павлову резко увеличилось. «Мой телефон разрывался от звонков возмущенных граждан с требованиями выдать пропуск или пропустить в город! Звонки были и днем, и ночью! Каждый день раздается от 15 до 28 звонков!» — пожаловался экс-мэр Твери.

Павлов добавил, что звонившие узнали его номер, обратившись к виртуальному помощнику «Алисе». Мужчина решил повторить эксперимент и, попытавшись узнать номер администрации города Конаково, получил свой собственный. Он подчеркнул, что попросил операторов «Яндекса» изменить телефонный номер, однако его обращения остались без ответа. Экс-мэр Твери добавил, что большинство звонивших спрашивали о том, как проехать в Конаково, в ответ на что он предлагал им сослаться на «этот номер» и давал устные разрешения на въезд. Павлов уточнил, что «народ в Конаково успешно попадал», так как несколько человек перезвонили ему со словами благодарности.

Виртуальный голосовой помощник «Алиса» был запущен в 2017 году. Он распознает естественную речь, имитирует живой диалог, дает ответы на вопросы пользователя и благодаря запрограммированным навыкам решает прикладные задачи. По данным «Яндекса», месячная аудитория «Алисы» по состоянию на январь 2019 года составила 30 миллионов человек.

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