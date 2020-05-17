Оценена возможность отдыха на российских курортах в 2020 году

Возможность отдыха на российских курортах в 2020 году пока «из разряда больших, хороших и правильных» надежд, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Комментарий Поповой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Instagram.

«Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели», — пояснила глава Роспотребнадзора, оценивая возможность отдыха на курортах России.

Ранее в мае сообщалось, что туристов, приезжающих в Геленджик, заставят загорать в респираторных масках. С таким заявлением выступил мэр города Алексей Богодистов. По его словам, для туристов будут работать 23 санатория, имеющих медицинские лицензии, и в них смогут разместиться 10 тысяч отдыхающих. Однако работа пляжей пока возможна только в режиме жестких ограничений.

Тогда же стало известно, что из-за пандемии коронавируса российский туризм потерял более 1,5 триллиона рублей. Сильнее всего от эпидемии пострадали такие объекты как гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты и круизные суда. В худшем случае кризис туристической сферы может привести к потере более двух миллионов рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях.

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