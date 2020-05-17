В правительстве Германии рассказали об опасности использования WhatsApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных, бывший депутат Бундестага Ульрих Кельбер предостерег от использования мессенджера WhasApp. Как сообщает РИА Новости, он предупредил федеральные власти об опасности приложения и разослал письма «во все ведомства».

Кельбер отметил, что представители федеральных властей не должны пользоваться WhatsApp, так как это ставит их данные под угрозу. По его мнению, WhatsApp передает метаданные компании Facebook, которой принадлежит мессенджер. Поэтому, как считает Кельбер, американская компания может получить сведения о местоположении, дату и время отправки сообщений, а также личную информацию о пользователе мессенджера, в том числе данные финансовом положении, хобби, работе и болезнях.

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Представитель WhatsApp опроверг заявление Кельбера. По его словам, только автор сообщения и тот, кому оно было отправлено, могут его прочитать, так как данные в мессенджере передаются в зашифрованном виде.

В январе о том, почему использование WhatsApp может быть опасно, рассказал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он отметил, что пользователи при смене устройства предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище, которые при этом не шифруются. Также источником опасностей могут быть бэкдоры — намеренно встроенные разработчиками тайные уязвимости.