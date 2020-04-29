В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь в групповых видео- и аудиозвонках могут участвовать до восьми человек. Об этом сообщается в блоге компании.

В WhatsApp рассказали, что из-за введенных на время пандемии коронавируса карантинных мер люди по всему миру начали использовать мессенджер чаще, чем когда-либо. Особенно популярны групповые звонки, поэтому в компании приняли решение увеличить максимальное количество их участников в два раза: с четырех до восьми.

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В компании отметили, что за последний месяц общая продолжительность звонков в WhatsApp ежедневно составляла более 15 миллиардов минут, что значительно больше, чем до начала пандемии. Добавляется, что для использования новой функции необходимо обновить приложение.

В апреле WhatsApp ограничил возможность пересылать сообщения. Такое решение было принято с целью замедлить распространение дезинформации о пандемии коронавируса. В WhatsApp посчитали, что массовая рассылка сообщений ускоряет обмен ложной информацией.

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