18-летний россиянин без причины застрелил первого встречного

В городе Кимры Тверской области задержали 18-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он без причины убил из пистолета мужчину. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщаетрегиональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 27 апреля неподалеку от тверской деревни Мерлино россиянин встретил 48-летнего местного жителя, выстрелил ему в голову из пистолета, а затем нанес многочисленные удары ножом в шею. От полученных ранений мужчина скончался.

Убийца был не знаком с жертвой, считают в СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее, 12 мая, сообщалось, что задержанный в городе Кимры Тверской области предполагаемый террорист оказался серийным поджигателем. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, он причастен к поджогам автомобилей нескольких чиновников городского комитета по управлению имуществом, а также попыткам поджогов их домов и служебных кабинетов.

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