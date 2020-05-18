Игрока «Челси» обвинили в изнасиловании

Полузащитника лондонского «Челси» и сборной Англии Каллума Хадсона-Одои обвинили в изнасиловании модели. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, девушка, имя которой не сообщается, обратилась в полицию и заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны 19-летнего футболиста. Она была отправлена в больницу, а Хадсон-Одои задержан. Полиция обыскала дом хавбека и отпустила его. Рассмотрение дела будет продолжено в середине июня.

О задержании Хадсона-Одои стало известно ранее 18 мая. Отмечалось, что футболист познакомился с моделью в интернете, а затем отправил за ней автомобиль. В марте полузащитник переболел коронавирусом и должен был соблюдать режим самоизоляции.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одои провел 17 матчей в Английской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал четыре результативных передачи. В активе полузащитника три матча в составе сборной Англии.

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