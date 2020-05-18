Глава МИД Украины заявил о цели победить великую державу в судах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о неизменности цели привлечь Россию к ответственности «за все нарушения международного права». Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Я хочу, чтобы имена юридических советников были вписаны золотыми буквами в историю международного права. Потому что они в международных судах победят великую державу, постоянного члена Совбеза ООН и грубого нарушителя международного права», — заявил дипломат, подчеркнув, что команда МИД Украины будет работать «планово, четко, жестко».

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Он добавил, что украинская сторона вовремя подает в Международный трибунал ООН меморандум о нарушениях России морского права.

Кулеба при этом отметил, что Москва «очень трепетно» относится ко всем юридическим процессам. По его словам, это связано с тем, что проигрыш в том или ином споре влечет за собой правовые последствия, которым сложно противодействовать.

«Потому что [они] понимают, что политика — это политика, это борьба нарративов. Но если ты "попадаешь" уже юридически, то придется расплачиваться. На годы будут жесткие юридические аргументы», — сказал Кулеба.

Ранее 18 мая заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что власти рассматривают вариант подачи исков в Международный суд ООН против Ирана, если переговоры по поводу сбитого близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) будут безрезультатными.

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