Наказавший просить милостыню в самоизоляции священник излечился от коронавируса

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов), который наказал россиянам просить милостыню в изоляции и назвал коронавирус «чрезвычайно полезным явлением», а позже и сам заразился коронавирусной инфекцией, излечился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к семье священнослужителя.

По словам собеседника агентства, у протоиерея «все хорошо», тесты на коронавирус показывают отрицательный результат. «Он возвращается в строй», — заявил источник, подчеркнув, что священнослужитель готов и дальше работать на посту главы патриаршей комиссии по делам семьи.

13 апреля священнослужитель дал россиянам наказ собирать милостыню в самоизоляции, но не деньги, а «горсточку крупы». Финансовые проблемы россиян, по его мнению, являются надуманными — «бесы страшные картинки рисуют». Вскоре после этого, 3 мая, протоиерей участвовал в литургии, после которой сказал, что в эпидемии есть польза, и она позволила проявить в людях их лучшие качества. 8 мая протоиерей сам заразился коронавирусом и лег в больницу.

За последнее время с коронавирусной инфекцией также были госпитализированы несколько известных московских священнослужителей — протоиереи Александр Шаргунов, Владислав Свешников и Николай Кречетов.

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