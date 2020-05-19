Канадский поп-певец Джастин Бибер погрустил из-за потери девственности до брака с моделью Хейли Болдуин. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, когда отвечал на вопросы фанатов.

Артист заявил, что ни о чем не жалеет в жизни, так как случившиеся с ним события делают его тем человеком, которым он стал. При этом Бибер отметил, что отказался бы от секса до брака, если бы у него была возможность вернуться в прошлое.

«Знаю, что это звучит безумно. Секс может сбивать с толку, когда ты вступаешь в интимные отношения с кем-либо», — отметил 26-летний исполнитель.

В 2019 году Бибер рассказал, что с Болдуин у него не было никаких интимных отношений до свадьбы. Артист признался, что раньше у него была зависимость от секса, которая «давно перестала приносить ему какое-то удовольствие». В связи с этим он решил воздержаться на год, чтобы «очистить свою душу».

Джастин Бибер начал карьеру в 2008 году, он выпустил четыре альбома и провел несколько мировых туров. До брака он встречался с актрисой и певицей Селеной Гомес. Хейли Болдуин — американская топ-модель и телеведущая, младшая дочь актера Стивена Болдуина.

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