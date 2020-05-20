В Крыму задумались об открытии «Артека» несмотря на пандемию

В Крыму несмотря на пандемию коронавируса задумались об открытии международного детского центра «Артек». Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крым-Информ».

«У нас есть образцовые лагеря — "Артек". На сегодняшний день он в состоянии принять определенное количество небольших смен», — пояснил Аксенов. По его словам, власти планируют вынести решение по этому вопросу в срок до 26 мая при условии согласования с федеральным центром.

В то же время глава региона подчеркнул, что на данный момент речь не идет о принятии детей из других российских регионов. «Если никаких взрывных ситуаций не будет, никаких ЧС, ЧП за эти две недели, то, скорей всего, мы с 1 июня [примем] крымских детей частично», — заявил глава республики, добавив, что не все лагеря «Артека» подготовлены в полной мере.

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19 мая Аксенов сообщил о том, что в Крыму вернутся к обсуждению вопроса о старте курортного сезона в регионе уже 26 мая. По его словам, власти рассмотрят такую возможность при условии, что на полуострове будет наблюдаться положительная динамика по числу выявленных случаев COVID-19 и «общий тренд» распространения инфекции пойдет на спад.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 299 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, с выздоровлением из больниц выписаны 122 пациента, 9 человек скончались. Режим повышенной готовности был отменен в республике с 18 мая для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Также сняты ограничения по работе предприятий, однако всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено.

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