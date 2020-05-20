Раскрыты детали обеспокоившего сторонников Трампа письма о встрече в Белом доме

В день инаугурации действующего президента США Дональда Трампа бывший советник по национальной безопасности Сьюзан Райс (Susan Rice) отправила себе письмо по электронной почте, которое привлекло пристальное внимание республиканцев. Полный текст письма был опубликован. Его детали приводит Politico.

Исполняющий обязанности директора национальной разведки Ричард Гренелл (Richard Grenell) раскрыл полный текст электронного письма, в котором увековечен отчет бывшего советника по национальной безопасности Райс о встрече в Овальном кабинете 5 января 2017 года, последовавшей за брифингом разведки о вмешательстве России в выборы 2016 года.

На описанной Райс встрече высшие должностные лица Обамы обсуждали связь советника по национальной безопасности Трампа Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком. На ней присутствовали Райс, бывший президент США Барак Обама, бывший вице-президент США Джо Байден, бывший заместитель генерального прокурора США Салли Йейтс (Sally Yates) и бывший директор ФБР Джеймс Коми.

Недавно рассекреченная часть письма описывает обеспокоенность тогдашнего директора ФБР по поводу «необычной» частоты общения между Флинном и российским послом. В нем говорится, что Коми беспокоился о том, следует ли делиться секретной информацией с командой Трампа из-за частых бесед Флинна с Кисляком, но уточняется, что Коми не знал, делится ли Флинн

секретной информацией с Кисляком.

«Коми сказал, что с точки зрения национальной безопасности, у него есть некоторые опасения, что вступающий в АНБ Флинн часто общается с российским послом [Сергеем] Кисляком. Коми сказал, что это может быть проблемой, так как она связана с обменом конфиденциальной информацией. Президент Обама спросил подразумевает ли Коми, что СНБ не должен передавать конфиденциальную информацию, связанную с Россией, Флинну», — пишет Райс. Затем Райс написала: «Коми ответил,"возможно". Он добавил, что до сих пор нет знаков того, что Флинн передал секретную информацию Кисляку, но отметил, что "уровень общения необычен"».

В заявлении во вторник вечером об обнародовании письма представитель Райс подчеркнула, что «никаких обсуждений по вопросам правоохранительных органов или расследований не проводилось, несмотря на обвинения в обратном».

Это второй документ, касающийся Флинна, который Гренелл опубликовал на фоне возобновленной кампании президента Трампа и его сторонников по дискредитации российского расследования. Несмотря на заявления Трампа о том, что Обама назначил расследование по России в качестве политического удара, генеральный прокурор Уильям Барр заявил в понедельник, что не ожидает, что министерство юстиции США выдвинет обвинения против Обамы или Байдена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!