Раскрыты масштабы ипотечного обвала в Москве

В апреле 2020-го число зарегистрированных в Москве ипотечных сделок сократилось в четыре раза по сравнению с мартовским показателем — с 10,4 тысячи до 2,6 тысячи. Масштабы обвала рынка жилищного кредитования раскрыл Росреестр, подготовленная им аналитическая справка есть в распоряжении «Ленты.ру».

Разница в объемах выдачи жилищных кредитов к аналогичному периоду прошлого года составила минус 69 процентов — в четвертом месяце 2019-го было оформлено 8,56 тысячи ипотечных договоров, подсчитали в ведомстве. Всего в период с января по апрель 2020-го в столице зарегистрировали почти 27,5 тысячи сделок с привлечением ипотеки — на 5 процентов меньше, чем в том же периоде 2019-го.

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России

«Анонсированная правительством России в середине апреля и запущенная рядом банков льготная ипотека под 6,5 процента годовых направлена, в первую очередь, на поддержку всех участников строительной отрасли. Ожидается, что данная мера позволит стабилизировать со временем все процессы ипотечного кредитования», — говорится в материалах Росреестра.

Ранее в мае сообщалось, что инициатива российского Центробанка по освобождению ипотечных заемщиков от оплаты страховок может спровоцировать рост ставок по кредитам на покупку жилья. О риске удорожания займов заявили в Ассоциации банков России (АБР).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru