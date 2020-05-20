Безработных англичан отправят собирать клубнику

Правительство Великобритании отправит студентов и безработных на сезонный сбор клубники, а также фруктов и овощей. Обращение с просьбой поучаствовать в сборе урожая размещено на сайте правительства Соединенного Королевства.

Власти решили поддержать фермеров и сельхозпроизводителей и запустили веб-сайт «Выбор для Британии». Все желающие могут оставить там заявку и отправиться на поля.

«Уверен, что британские рабочие и студенты воспользуются возможностью прокормить Великобританию и помочь экономике в эти сложные времена. Правительство, промышленность и рабочие спасут шотландскую клубнику и другие наши вкусные продукты», — сказал министр по делам Шотландии Алистер Джек.

Власти Великобритании подтвердили, что те, кто был уволен с работы из-за коронавируса, могут взять на себя эту сезонную работу, продолжая получать 80 процентов своей зарплаты от правительства.

Ранее в Эстонии предложили направлять школьников и безработных на уборку урожая. В правительстве считают, что у гимназистов всегда должна быть возможность помочь сельскому хозяйству, будь то сбор картофеля или капусты, потому что «физическая нагрузка полезна для подростков».

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