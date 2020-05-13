США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы. Это один из рекордных показателей, больше — свыше 85 миллионов тонн — было только в 2017 году, пишут «Ведомости».

Такой уровень позволит стране остаться лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок. Также в прогнозе сказано, что фуражного зерна (кукуруза, сорго, ячмень, просо, рожь) Россия соберет 39,4 миллиона тонн, так что общий урожай достигнет 116,4 миллиона.

Материалы по теме На всех не хватит Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Российский Минсельхоз в начале апреля оценивал будущий урожай в 125,3 миллиона тонн. Однако в этот прогноз, во-первых, включены зернобобовые и гречиха (плюс 4-5 миллиона тонн), а также урожай в Крыму, который американцы не учитывают, но который прогнозируется на уровне миллиона тонн.

Цифры USDA немного ниже из-за того, что часть урожая в России пострадает. Причиной стала засуха в Краснодарском и Ставропольском краях и морозы в некоторых регионах в апреле.

Россия останется крупнейшим экспортером зерна в мире четвертый сезон подряд, полагают в USDA. Однако на экспорт могут повлиять запреты российских властей, которые на фоне ситуации с коронавирусом начали вводить квоты. Так, с апреля до 30 июня продать за рубеж можно было не более 7 миллионов тонн зерна, и эти объемы уже исчерпаны. В итоге на мировом рынке сформировался дефицит зерна.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!