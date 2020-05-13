США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы. Это один из рекордных показателей, больше — свыше 85 миллионов тонн — было только в 2017 году, пишут «Ведомости».
Такой уровень позволит стране остаться лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок. Также в прогнозе сказано, что фуражного зерна (кукуруза, сорго, ячмень, просо, рожь) Россия соберет 39,4 миллиона тонн, так что общий урожай достигнет 116,4 миллиона.
Российский Минсельхоз в начале апреля оценивал будущий урожай в 125,3 миллиона тонн. Однако в этот прогноз, во-первых, включены зернобобовые и гречиха (плюс 4-5 миллиона тонн), а также урожай в Крыму, который американцы не учитывают, но который прогнозируется на уровне миллиона тонн.
Цифры USDA немного ниже из-за того, что часть урожая в России пострадает. Причиной стала засуха в Краснодарском и Ставропольском краях и морозы в некоторых регионах в апреле.
Россия останется крупнейшим экспортером зерна в мире четвертый сезон подряд, полагают в USDA. Однако на экспорт могут повлиять запреты российских властей, которые на фоне ситуации с коронавирусом начали вводить квоты. Так, с апреля до 30 июня продать за рубеж можно было не более 7 миллионов тонн зерна, и эти объемы уже исчерпаны. В итоге на мировом рынке сформировался дефицит зерна.