Российской пшеницы стало не хватать

Покупателям российской пшеницы по всему миру, которые стремятся нарастить собственные запасы на фоне пандемии коронавируса, стало не хватать поставок. Об этом пишет Bloomberg.

Российский Минсельхоз ввел временную квоту на экспорт в конце марта. Она предполагала вывоз до конца июня не более семи миллионов тонн, однако покупатели выбрали ее уже 26 апреля.

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Как отмечает агентство, многие другие поставщики также ограничили поставки, поэтому миру грозит серьезный дефицит продовольствия и как следствие повышение цен. В покупках заинтересованы такие страны, как Египет и Турция. Они скупали российскую пшеницу, пока это было возможно.

В свою очередь российские эксперты не исключают, что запретом на экспорт воспользуются другие поставщики, например европейские и американские.

Помимо пшеницы, Россия остановила поставки за рубеж ржи, меслина, ячменя и кукурузы. В Минсельхозе объяснили такие действия возможностью обеспечить внутренние потребности в зерне. Исключения сделаны только для ряда постсоветских стран.

Непосредственно перед введением квоты на вывоз стало известно, что российская пшеница подорожала до максимального за всю историю уровня и обогнала по стоимости нефть.

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