Россия начала поставлять Саудовской Аравии пшеницу

Спустя семь месяцев после получения разрешения Россия отправила первую партию пшеницы в Саудовскую Аравию. Объем поставок составил 60 тысяч тонн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, но много лет не могла добиться права на поставки зерна в королевство. Причиной были слишком высокие лимиты повреждения товара клопом-черепашкой. Заключить контракт удалось только после того, как Саудовская Аравия ослабила их.

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Начало поставок задержалось более чем на полгода из-за слишком высокой стоимости российской пшеницы по сравнению с другими поставщиками.

В августе, когда соглашение было достигнуто, аналитики оценили его как признак потепления отношений двух стран, играющих ключевые роли в нефтяной отрасли. К тому же документ утвердили за несколько недель до визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

В настоящее время отношения двух стран осложняет ценовая война на нефтяном рынке, в ходе которой стоимость сырья рухнула до многолетних минимумов. В четверг, 9 апреля, проходит встреча в формате ОПЕК+, на которую, помимо России, приглашены и другие экспортеры, не входящие в организацию.

Предполагается, что стороны должны договориться о снижении добычи на десять и более миллионов баррелей, однако, как утверждают многочисленные источники, конкретных параметров сделки до сих пор нет. Нерешенными остаются ключевые вопросы, среди которых и участие в регулировании объемов добычи американских производителей.

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