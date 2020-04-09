Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России

Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда.
Таким образом королевство отказалось снижать добычу нефти на том уровне, который требует от России. В апреле оно добавило на рынок 2,7 миллиона баррелей в день, а значит, в реальности сокращение составит только 1,3 миллиона. Москва, сохранившая мартовские объемы, уже согласилась уменьшить добычу на 1,6 миллиона, но Саудовская Аравия требует больше.
Встреча в форме ОПЕК+ начнется сегодня, 9 апреля, в 16:00 по московскому времени. Из-за эпидемии коронавируса ее проведут в режиме видеоконференции. Приглашение на нее получили и производители, не входящие в организацию. Среди них Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго.
По всей видимости, Саудовская Аравия уверена в успехе сделки, так как государственный инвестиционный фонд королевства Public Investment Fund (PIF) потратил миллиард евро на акции в четырех европейских нефтедобывающих компаниях. Такие вложения имеют смысл только в случае резкого роста нефтяных котировок, а, соответственно, и стоимости компаний на рынке.
Между тем накануне министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане анонсировал провал переговоров, поскольку их участники не представляют, какие параметры сделки им предложат. В ОПЕК между тем сообщают, что детали будущего соглашения готовы, но их держат в секрете.