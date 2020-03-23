Российская пшеница рекордно подорожала и обогнала нефть

За последнюю неделю на фоне падения курса рубля и роста цен на зерно во всем мире российская пшеница рекордно подорожала. По стоимости за тонну на внутреннем рынке она обогнала нефть, пишет «Коммерсантъ».

Средние цены на продовольственную пшеницу, согласно подсчетам «Совэкона», составили 13,27 тысячи рублей за тонну, что на 1,02 тысячи дороже, чем в предыдущую неделю. Это максимальный уровень за всю историю.

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Между тем российская марка нефти Urals в конце прошлой неделе торговалась на уровне 12,85 тысячи рублей за тонну (около 20 долларов за баррель).

Эксперты ожидают, что рост стоимости на внутреннем рынке продолжится, поскольку производители зерна хотят получить свою долю от доходов экспортеров. Кроме того, не до конца отыгран фактор снижения курса рубля.

Нефть тестирует минимальные за десятилетия уровни на фоне сразу двух факторов. Это пандемия коронавируса, которая резко снизила спрос на сырье из-за остановок промышленности в ряде стран, и развал соглашения ОПЕК+.

Российские власти утверждают, что в 2020 году экономика страны готова к низким ценам на нефть лучше, чем в период 2014-2015 годов. В федеральном бюджете заложена цена в 42,4 доллара за баррель Urals, то есть в два раза выше нынешней. В связи с этим правительство задумалось о секвестре бюджета.

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