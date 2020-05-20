Бывшего промоутера Емельяненко задержали за наркоторговлю после побега из суда

В Петербурге оперативники уголовного розыска задержали промоутера MMA Олега Раевского, находившегося в федеральном розыске после побега из суда. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, полицейские приехали в коттеджный поселок «Ропшинские пруды», один из них под видом покупателя недвижимости вошел на территорию участка Раевского и разговорился с его гостями. В этот момент из дома вышел промоутер, сел в свой автомобиль Mercedes и поехал в магазин. Там его и задержали.

До того, как летом 2017 года Раевский попался на парковке гипермаркета с наркотиками, он занимался продвижением бойца ММА Александра Емельяненко. Промоутера обвинили в наркоторговле и отправили в СИЗО. В августе 2019 года Приморский райсуд приостановил рассмотрение его уголовного дела в связи с бегством обвиняемого. На заочный арест Раевского была выдана санкция.

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