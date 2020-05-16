Емельяненко объединился с бывшим сокамерником и создал YouTube-канал

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко создал канал на YouTube под названием «Здрасьте, здрасьте, люди добрые!».

Для этого он объединился с бывшим сокамерником Виктором Мещенковым. С ним он познакомился в Бутырской тюрьме. В описании канала сказано, что там будут освещаться «жизнь, работа, путешествия, спорт и отдых самого обсуждаемого бойца смешанных единоборств страны».

7 мая сообщалось, что актер Никита Джигурда в Instagram бросил вызов Емельяненко. Он предложил бойцу ответить за оскорбления в его адрес и провести поединок по правилам бокса.

На счету Емельяненко 28 побед и семь поражений в боях по правилам MMA. 30 ноября прошлого года спортсмен провел поединок на боксерском ринге с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и нокаутировал его за две минуты.

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