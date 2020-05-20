Заразившийся коронавирусом Песков опроверг выписку из больницы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, опроверг свою выписку из больницы. Об этом это он заявил в комментарии РИА Новости в среду, 20 мая.

Материалы по теме Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом Последний раз пресс-секретарь президента встречался с Путиным в апреле

По словам представителя Кремля, он пока остается в больнице. «Лечусь», — добавил он.

О заражении Пескова коронавирусом стало известно 12 мая. Положительный результат теста также подтвержден у его жены фигуристки Татьяны Навки. Супруги были госпитализированы.

Позже Песков описал течение болезни. По его словам, в первый день после обнаружения вируса не было никаких симптомов, затем повысилась температура. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию.

Коронавирусная инфекция ранее была обнаружена у премьер-министра Михаила Мишустина. Однако накануне он выписался из больницы и приступил к работе. Президент Владимир Путин в ходе совещания поздравил председателя правительства с выздоровлением.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!