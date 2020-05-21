На Украине оценили вероятность дефолта

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил вероятность объявления в стране дефолта. Об этом он рассказал в интервью изданию «НВ».

По его словам, в настоящий момент для этого нет экономических оснований: «Я попрошу, чтобы понятие "дефолт" вообще никто не употреблял. Объективно дефолт — это политическое решение, поэтому экономических оснований для дефолта Украины нет».

Материалы по теме Возвращение блудного Михо Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?

Марченко добавил, что, несмотря на существующий кризис, Украина остается в достаточно стабильном макроэкономическом положении. «Бюджетная ситуация непростая, но мы ее контролируем и она управляемая. Нет оснований для каких-то страхов, рисков и переживаний», — заверил министр.

В декабре 2019 года сообщалось, что МВФ предоставит Украине кредит на 5,5 миллиарда долларов США сроком на три года. Власти выполнили все условия для получения поддержки, в том числе они открыли рынок сельскохозяйственных земель и запретили возвращать олигарху Игорю Коломойскому национализированный Приватбанк.

Первый транш от МВФ Украина планирует получить к концу мая. Всего страна рассчитывает на 10 миллиардов долларов финансовой поддержки от разных международных институций в 2020 году, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!