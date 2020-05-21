Американский тренер Поветкина описал Россию словами «холодно и депрессивно»

Американец Тедди Атлас, ранее тренировавший боксера Александра Поветкина, вспомнил о впечатлении, которое сложилось у него после первой поездки в Россию. Слова Атласа приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Атласа, ему пришлось остановиться в городе Чехов Московской области. «Я видел бедность, видел ее на дорогах, на лицах людей», — рассказал специалист. Он подчеркнул, что вначале очень хотел вернуться домой. Тренер заметил также, что понимал, что в России есть и богатые люди и что «все хорошо только у них».

Атлас заявил, что знает, что произошло с такими городами после развала СССР: «Такие городки погрузились в хаос». Также американец вспомнил, что было холодно и «очень депрессивно».

Ранее сообщалось, что бой Поветкина с британцем Диллианом Уайтом проведут без зрителей в случае, если он состоится. Поединок запланирован на конец июля или начало августа этого года.

Атлас тренировал Поветкина с 2008 по 2011 год. Россиянин — регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Он одержал 35 побед на профессиональном ринге и потерпел два поражения, еще в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья.

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