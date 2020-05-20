Бывший капитан сборной России допустил бунты самоизолированных москвичей

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал столичные власти за сохранение режима самоизоляции в Москве. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

38-летний Широков признался, что не разделяет мнение московских властей и мэра столицы Сергея Собянина, который заявил, что горожанам разрешат прогулки по городу только после снижения показателей заражения коронавирусом и смертности от заболевания.

«Они ждут там бунта, что ли? Чем дольше люди сидят по домам, тем больше они на взводе. Многие остались без работы, у них заканчиваются средства к существованию», — отметил бывший капитан сборной России. Спортсмен призвал отменить режим самоизоляции. Он также обратил внимание на то, что в странах Европы приняты меры по созданию безопасных условий при посещении кафе и парикмахерских.

19 мая Собянин назвал безответственными заявления о победе над коронавирусом. Градоначальник отметил, что необходимо оценить последствия снятия ряда ограничений «через две недели».

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». На его счету 56 матчей за сборную страны.

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