Врач объяснил беспокойство из-за возобновления РПЛ и предрек «большую трагедию»

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэнь прокомментировал возобновление сезона в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ), которое запланировано на 21 июня. Его слова приводят «Известия».

Хуншэнь объяснил беспокойство тем, что ситуация с коронавирусом в России остается опасной. По его мнению, о возобновлении сезона в лиге говорить рано. Врач заметил, что на тренировках футболистам нужно будет тесно контактировать, и предрек, что заболевание даже одного игрока серьезно скажется на всем коллективе.

«Мне кажется, самое главное в этой ситуации — здоровье. Любая ошибка может привести к большой трагедии», — подчеркнул он.

19 мая сообщалось, что московский футбольный клуб «Динамо» провел массовое тестирование игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на коронавирус. У двоих человек пограничные значения показателей теста, еще у двоих обнаружены антитела к вирусу.

Ранее коронавирус был выявлен у двоих футболистов РПЛ. Положительные тесты сдали форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и защитник «Рубина» Константин Плиев.

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