Дешевые кредиты спровоцировали волну разводов в российском регионе

На Дальнем Востоке растет число фиктивных разводов, оформляемых ради дешевой ипотеки под 2 процента годовых. Об этом пишут «Известия».

Кредиты в рамках льготной программы «Дальневосточная ипотека» выдаются только супругам или родителям-одиночкам, чей возраст не превышает 35 лет. Те, кто не соответствуют этому критерию, мнимо покидают семью, а младший супруг или супруга оформляют ипотеку на себя. После этого пара либо остается вместе, не заключая официальный брак, либо заново идет в ЗАГС.

По данным издания, число расторжений браков в регионе в 2020 году увеличилось на 11 процентов. Эксперты полагают, что волну разводов спровоцировала именно льготная ипотечная программа.

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Решение проблемы банкиры видят в либерализации возрастных ограничений, предусмотренных программой, — достаточно, чтобы хотя бы одному из супругов не исполнилось 35 лет. Эта мера, будучи реализованной, повысит доступность льготной ипотеки минимум на 20 процентов.

Ранее в мае стало известно, что российские кредиторы на фоне экономического кризиса начали предъявлять иные, более строгие требования к потенциальным ипотечникам. Отказы в выдаче займов получают, в частности, работники сферы услуг: туризма, гостиничного бизнеса, индустрии развлечений. В целом банки рассматривают заявки более тщательно, пристально оценивая платежеспособность будущих заемщиков.

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