В России от COVID-19 вылечилось почти 100 тысяч зараженных

Число вылечившихся от COVID-19 в России за сутки составило 7144. За время эпидемии в стране поправилось почти 100 тысяч человек (99 825), сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день излечилось 2,9 тысячи жителей, в Подмосковье — 418, Дагестане — 393, Нижегородской области — 250, Татарстане — 246. Больше ста переболевших насчитывается в Петербурге, Краснодарском крае, Северной Осетии.

За 24 часа в стране количество зараженных увеличилось на 8894 — до 326,5 тысячи. Из них в активной фазе заболевания находятся более 223 тысячи. Умерло 150 пациентов. Общее число смертей выросло до 3249.

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