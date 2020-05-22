Заключенный завел кулинарный блог и стал звездой

31-летний Джерон Комбс (Jeron Combs) из Калифорнии, отбывающий пожизненное заключение за убийство, завел кулинарный блог и стал звездой TikTok. Как сообщает Daily Mail, его страница набрала более 1,3 миллиона лайков. При этом самое популярное его видео посмотрели 5,4 миллиона раз.

На своей странице мужчина с ником @blockboyjmomey выкладывает ролики, которые записывает прямо в камере. Для готовки он использует самодельные девайсы. Например, поместив часть сломанной микроволновки под металлическую кровать, он получил приспособление для гриля.

Комбс отметил, что увлекся кулинарией, потому что еда его собственного приготовления кажется ему куда вкуснее. Мужчина рассказал, что готовит не только для себя, но и для других заключенных и его друзей. Он добавил, что своим фирменным блюдом считает буррито.

Ранее британская актриса Кейт Бекинсейл записала шуточный ролик, в котором приготовила пиццу, использовав вместо теста кота. Она поинтересовалась у питомца, понравилось ли ему блюдо, приготовленное из него самого, и добавила, что в скором времени выпустит кулинарную книгу.

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