Звезда «Ван Хельсинга» приготовила «пиццу из кота»

Видео: katebeckinsale / Instagram

Британская актриса Кейт Бекинсейл приготовила «пиццу из кота» и выложила шуточный ролик в своем Instagram-аккаунте.

В ролике звезда «Ван Хельсинга» положила кота на стол и заявила, что она больше не делает тесто самостоятельно, а использует уже готовое. Пояснив, что питомец будет основой для блюда, она начала украшать его помидорами. Потом она положила на него анчоусы.

«И вот как это просто. Это готовка», — сказала артистка и поинтересовалась у кота, нравится ли ему пицца, приготовленная из него самого. Под видео она написала, что в скором времени выпустит кулинарную книгу.

46-летняя Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Перл-Харбор», «Другой мир», «Авиатор», «Ван Хельсинг», «Вспомнить все», «Клик: С пультом по жизни», «Интуиция» и «Обитель проклятых». Актриса регулярно публикует в социальных сетях шуточные видео и фото о своими питомцами — у звезды дома проживают несколько котов и собак.

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