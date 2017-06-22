43-летняя звезда «Другого мира» завязала роман с актером вдвое моложе ее

Британская актриса Кейт Бекинсейл, которая отпраздновала свое 43-летние, начала роман с актером вдвое моложе ее. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Бекинсейл видели в компании 21-летнего Мэтта Рифе (Matt Rife). Пара находилась в Западном Голливуде (штат Калифорния, США). По информации источника издания, актеры познакомились через общего приятеля и сделали статус своих отношений официальным.

Backseat driver @samjonespictures ❤️ A post shared by Kate Beckinsale (@katebeckinsale) on Jun 6, 2017 at 9:34pm PDT

Отмечается, что знакомые Бекинсейл положительно относятся к ее возлюбленному и поддерживают их отношения. «Он очень зрелый для своего возраста и отличный парень», — сказал источник Entertainment Tonight.

В ноябре 2016-го сообщалось, что Бекинсейл рассказала об особой роли драматургии Антона Чехова и русского языка в ее жизни. Актриса также призналась, что ей нравятся стихи Анны Ахматовой, Александра Блока и романы Федора Достоевского.

Кейт Бекинсейл известна по ролям в фильмах «Перл-Харбор», «Другой мир», «Авиатор» и «Ван Хелсинг». Ее возлюбленный Мэтт Рифе снимался в комедийном телешоу «Ник Кэннон представляет: Дикий отрыв» (Wild 'N Out). На его страницу в соцсети Instagram подписаны более 86 тысяч человек.