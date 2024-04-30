На Украине почти 300 тысячам внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии. Почему это произошло?

Пенсионный фонд Украины отменил выплаты пенсий для почти 300 тыс. переселенцев

На Украине почти 300 тысячам внутренних переселенцев перестали выплачивать пенсии, об этом сообщил Пенсионный фонд страны (ПФУ). Заявление цитирует издание «Страна.ua».

Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек Пенсионный фонд Украины

Уточняется, что пенсионные выплаты после прохождения физической идентификации получают 228,4 тысячи человек.

В феврале внутренние переселенцы начали жаловаться на прекращение выплат

Внутренние переселенцы на Украине пожаловались на прекращение выплат, которые им пообещало государство. Об этом 14 февраля сообщил офис омбудсмена страны.

Только в январе в офис омбудсмена поступило 316 жалоб с просьбой восстановить право на выплаты. По данным ведомства, их прекращение якобы связано с технической неисправностью единой информационной системе.

4,9 миллиона граждан Украины стали внутренними переселенцами по данным на декабрь 2022 года

Государство обязалось каждый месяц выплачивать им по две тысячи гривен (четыре тысячи рублей) для взрослого трудоспособного человека, три тысячи гривен (шесть тысяч рублей) детям и инвалидам.

В конце декабря вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что порядка двух миллионов граждан, которые являются внутренними переселенцами, в случае невнесения изменений в действующее постановление с 1 февраля 2024 года могут лишиться социальных выплат. Политик уточнила, что 40 процентов таких украинцев живут исключительно на помощь от государства.

На Украине объяснили причину блокировки пенсий переселенцам

В апреле издание «Страна.ua» сообщало, что переселенцам начали блокировать начисление пенсий из-за того, что «Ощадбанк» перестал подавать в Пенсионный фонд данные об идентификации временно перемещенных лиц. Теперь гражданам необходимо самостоятельно подавать заявления, рассказала жительница Украины.

Мама прошла идентификацию в кассе банка в феврале месяце (посмотрела остаток в кассе), позвонили в ПФУ, где сказали, что «Ощадбанк» перестал предоставлять информацию об идентификации, и ничего не отображается. Только личное обращение в ПФУ, где нужно выстоять в очереди несколько часов 80-летнему пенсионеру жительница Украины

Украинцы сообщили, что Пенсионный фонд может провести идентификацию в режиме видеоконференции, поэтому личное присутствие не обязательно. Однако эта функция на сайте ведомства работает с перебоями.

На Украине допускали сокращение социальных расходов государства

В декабре вице-премьер Украины Ирина Верещук допустила возможное сокращение социальных расходов государства. Она отметила, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.

Политик уточнила, что в 2023 году появились два новых фактора, к которым жителям республики придется быстро адаптироваться. Во-первых, конфликт может продолжаться дольше, чем изначально ожидали в Киеве.

Во-вторых, ресурсов на социальную и гуманитарную сферы может быть меньше, чем нам бы хотелось, то есть мы должны выдерживать больше и дольше за меньшие деньги Ирина Верещук вице-премьер Украины

В свою очередь глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа сообщала, что без помощи США Украине может грозить нехватка средств для социальных выплат. По данным источника Forbes Ukraine в правящей украинской партии «Слуга народа», в первый месяц 2024 года общий дефицит бюджета республики может составить 20 миллиардов гривен.

