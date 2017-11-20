Мертвые души

По официальной оценке Киева, около 4 процентов граждан страны стали вынужденными переселенцами из-за конфликта на востоке Украины. Сегодня свыше 1,6 миллиона перемещенных лиц не имеют собственного жилья, возможности для трудоустройства, социальной защиты. Они до сих пор не интегрированы в местных сообществах.

Эксперты утверждают, что это число существенно завышено. Ведь чем больше «беженцев» и «переселенцев», тем выше шансы получить дотации и гранты. Так, международная помощь, предоставляемая Украине на нужды переселенцев, только в 2015 и 2016 году в общей сложности составила 600 миллионов долларов. Но эти средства, судя по всему, не доходят до нуждающихся. «Лента.ру» попыталась понять: странное отношение к переселенцам из Донбасса связано с инфантилизмом власти или у Киева есть четкий план по уничтожению «мертвых душ»?

Кастовый строй

Официальный Киев не считает нужным скрывать, что сегодня украинское общество поделено на две неравные касты, у них разные права и гарантии от государства, но одинаковые обязанности. В первой — те, кто получает мизерные соцвыплаты и обладает некоторыми правами — это жители большей части страны, 25 лет демонстрирующей всему миру независимость. Во второй касте — аборигены из Донбасса. У них нет прав, свобод и каких-либо гарантий от государства. Их проблемы предпочитают не замечать в стране и за рубежом. В сентябре 2016 года заместитель спикера Верховной Рады Украины и представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что украинские власти не намерены производить социальные выплаты жителям Донбасса.

Ирина Геращенко Фото: РИА Новости

Более того, на встрече с парламентариями ЕС украинский политик продемонстрировала яркое воображение и ввела в оборот новый термин для жителей Луганской и Донецкой областей. Кстати, термин этот заимствован из русской литературы.

«Выплачивать пенсии "мертвым душам" мы себе позволить не можем», — заявила Ирина Геращенко. Как и следовало ожидать, европейские парламентарии, пронизанные гуманными ценностями и уважением к личности, этого месседжа заместителя спикера Верховной Рады не заметили.

Долг есть, а платежей не будет

В мае прошлого года вице-премьер Украины Павел Розенко признал, что задолженность Киева по социальным выплатам жителям Донбасса превысила 10 миллиардов гривен (немногим менее 400 миллионов долларов).

«Но не украинская власть виновата в том, что люди не получили эти деньги. (...) Свое право на пенсии и другие выплаты люди могут реализовать, например, переехав на постоянное место жительства на территорию, которая подконтрольна украинской власти», — посоветовал пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан находчивый вице-премьер.

Еще в начале 2016 года ряд высокопоставленных чиновников Украины признавали долг перед жителями Донбасса и обязательства по нему. Но чем дальше в лес, тем скуднее бюджет, и после заявления Ирины Геращенко Киев уже на официальном уровне отказался помогать социально незащищенным слоям населения.

Фото: Мстислав Чернов / AP

Кому международные организации не указ

Нежелание Киева выплачивать социальные пособия и пенсии жителям Донбасса вызвало недовольство в ООН.

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных», — заявил зимой этого года координатор систем ООН на Украине Нил Вокер. По его словам, Организация Объединенных Наций настаивает на том, что «все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут».

Однако после этой критики никаких официальных заявлений, а тем более действий от ООН не последовало.

Вялая реакция международной структуры, косвенно подтверждает мнение экспертов, что число переселенцев сознательно завышено. Ведь для властей 1,6 миллиона человек — это в первую очередь еще одна строка донорской помощи и раздутых трат бюджета. То есть чем больше «страдальцев» из Донбасса, тем больше шансов получить гранты и займы на их «содержание». На эти деньги можно разработать различные программы, их можно отметить в социальных расходах правительства, провести круглые столы, семинары и многое другое. Конечно, официальный Киев и не собирается реализовывать серьезные программы по поддержке граждан, сменивших место жительства, но их голоса всегда можно использовать на выборах. Кстати, согласно статистике ООН, большая часть переселенцев в настоящий момент находится в Киеве, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Запорожье. Меньше всего переезжают на Западную Украину. Во всех этих регионах в настоящий момент копится недовольство официальными властями.

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Когда нет выбора

Жесткие условия властей вынуждают людей регистрироваться в других регионах Украины. Но и там они никому не нужны. ВВП страны падал в 2014 и в 2015 годах на 25,2 процента и на 29,8 процента соответственно. В прошлом году ВВП показал 2-процентный рост, но это лишь латание дыр в экономике, не позволяющее обеспечивать граждан страны рабочими местами, создавать лояльные условия для бизнеса.

Поэтому, зарегистрировавшись, граждане возвращаются домой в Донбасс. Конечно, власти не ищут причин на местах, им легче устроить охоту на ведьм и обвинить жителей бедствующего региона в мошенничестве.

Так, в мае этого года в Запорожской области прокуратура выявила группу граждан, отправлявшую бюджетные средства в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику.

«Трем должностным лицам Управления труда и социальной защиты населения Вознесеновского района Запорожья и двум жителям Макеевки заявили о подозрении в преступных действиях», — говорилось в сообщении надзорного ведомства. Вся вина чиновников заключалась в том, что они отправляли пенсии жителям Донбасса. По версии прокуроров, выплата социальных выплат нанесла ущерб бюджету в размере 700 тысяч гривен (примерно 1,5 миллиона рублей).

Официальный Киев не намерен на этом останавливаться. «Мертвые души», по мнению политиков Майдана, следует не только лишить социальных выплат, но и отнять у них право голоса.

Так, 3 октября, депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем предложил лишить избирательных прав часть жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Представьте себе, что у нас сотни тысяч людей, которые зарегистрированы на подконтрольной территории, приближенной к линии фронта, являются переселенцами, но на самом деле они живут на той территории (самопровозглашенных республик — прим. «Ленты.ру»). Центр жизненных интересов у них там. Они, так или иначе, сотрудничают с этой властью», — сказал парламентарий. И подчеркнул, что если позволить всем жителям региона голосовать даже на местных выборах, то Киев получит «власть, которая будет напрямую представлять интересы не совсем украинских сил».

Получается, что президент страны, правительство и депутаты Верховной Рады намеренно создают резервацию для тех, кто представляет «не совсем украинские силы». Эта резервация уже лишена какого бы то ни было финансирования, дело за малым: отнять гражданские права.

Недавно советник министра Украины по вопросам беженцев Олеся Цыбулько заявила, что пенсионеры Донбасса могут массово подать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Людям на неподконтрольной территории не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, кроме как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что они — внутренне перемещенные лица. Сейчас даже расцвел целый теневой бизнес на этом обмане», — признала Цыбулько.

Но, похоже, с молчаливого согласия Запада дискриминация части населения давно стала обычной практикой для Украины. Всем известно, что решения международного суда можно дожидаться годами.

И несмотря на свою трескучую риторику, традиционно молчит президент Украины Петр Порошенко — даже на словах права крымчан, не пожелавших жить под управлением Киева, волнуют его больше, чем социальные выплаты жителям Донбасса.