Бывший СССР
 
Последние новости
Путин изучит жалобы на Медведева
Пассажирам московских электричек посулили сладости  
Веселящий газ заставил депутатов взгрустнуть
Стефано Габбана выступил в защиту сексуальных домогательств
Ужаленный смертоносным португальским корабликом оператор помочился на себя
Власти и учителя оправдали сожалеющего о смерти солдат вермахта школьника
Патриарх рассказал о приближении конца света
Популярные новости
Ужаленный смертоносным португальским корабликом оператор помочился на себя
Мать и сестра полковника Захарченко покинули Россию
Власти и учителя оправдали сожалеющего о смерти солдат вермахта школьника
Патриарх рассказал о приближении конца света
Стефано Габбана выступил в защиту сексуальных домогательств
Путин изучит жалобы на Медведева
Названы сроки запуска ядерного космического корабля

Мертвые души

Какую цель преследует Киев, когда не замечает проблемы внутренних переселенцев

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

По официальной оценке Киева, около 4 процентов граждан страны стали вынужденными переселенцами из-за конфликта на востоке Украины. Сегодня свыше 1,6 миллиона перемещенных лиц не имеют собственного жилья, возможности для трудоустройства, социальной защиты. Они до сих пор не интегрированы в местных сообществах.

Эксперты утверждают, что это число существенно завышено. Ведь чем больше «беженцев» и «переселенцев», тем выше шансы получить дотации и гранты. Так, международная помощь, предоставляемая Украине на нужды переселенцев, только в 2015 и 2016 году в общей сложности составила 600 миллионов долларов. Но эти средства, судя по всему, не доходят до нуждающихся. «Лента.ру» попыталась понять: странное отношение к переселенцам из Донбасса связано с инфантилизмом власти или у Киева есть четкий план по уничтожению «мертвых душ»?

Кастовый строй

Официальный Киев не считает нужным скрывать, что сегодня украинское общество поделено на две неравные касты, у них разные права и гарантии от государства, но одинаковые обязанности. В первой — те, кто получает мизерные соцвыплаты и обладает некоторыми правами — это жители большей части страны, 25 лет демонстрирующей всему миру независимость. Во второй касте — аборигены из Донбасса. У них нет прав, свобод и каких-либо гарантий от государства. Их проблемы предпочитают не замечать в стране и за рубежом. В сентябре 2016 года заместитель спикера Верховной Рады Украины и представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко заявила, что украинские власти не намерены производить социальные выплаты жителям Донбасса.

Более того, на встрече с парламентариями ЕС украинский политик продемонстрировала яркое воображение и ввела в оборот новый термин для жителей Луганской и Донецкой областей. Кстати, термин этот заимствован из русской литературы.

«Выплачивать пенсии "мертвым душам" мы себе позволить не можем», — заявила Ирина Геращенко. Как и следовало ожидать, европейские парламентарии, пронизанные гуманными ценностями и уважением к личности, этого месседжа заместителя спикера Верховной Рады не заметили.

Долг есть, а платежей не будет

В мае прошлого года вице-премьер Украины Павел Розенко признал, что задолженность Киева по социальным выплатам жителям Донбасса превысила 10 миллиардов гривен (немногим менее 400 миллионов долларов).

«Но не украинская власть виновата в том, что люди не получили эти деньги. (...) Свое право на пенсии и другие выплаты люди могут реализовать, например, переехав на постоянное место жительства на территорию, которая подконтрольна украинской власти», — посоветовал пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан находчивый вице-премьер.

Еще в начале 2016 года ряд высокопоставленных чиновников Украины признавали долг перед жителями Донбасса и обязательства по нему. Но чем дальше в лес, тем скуднее бюджет, и после заявления Ирины Геращенко Киев уже на официальном уровне отказался помогать социально незащищенным слоям населения.

Кому международные организации не указ

Нежелание Киева выплачивать социальные пособия и пенсии жителям Донбасса вызвало недовольство в ООН.
«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных», — заявил зимой этого года координатор систем ООН на Украине Нил Вокер. По его словам, Организация Объединенных Наций настаивает на том, что «все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут».

Однако после этой критики никаких официальных заявлений, а тем более действий от ООН не последовало.
Вялая реакция международной структуры, косвенно подтверждает мнение экспертов, что число переселенцев сознательно завышено. Ведь для властей 1,6 миллиона человек — это в первую очередь еще одна строка донорской помощи и раздутых трат бюджета. То есть чем больше «страдальцев» из Донбасса, тем больше шансов получить гранты и займы на их «содержание». На эти деньги можно разработать различные программы, их можно отметить в социальных расходах правительства, провести круглые столы, семинары и многое другое. Конечно, официальный Киев и не собирается реализовывать серьезные программы по поддержке граждан, сменивших место жительства, но их голоса всегда можно использовать на выборах. Кстати, согласно статистике ООН, большая часть переселенцев в настоящий момент находится в Киеве, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Запорожье. Меньше всего переезжают на Западную Украину. Во всех этих регионах в настоящий момент копится недовольство официальными властями.

Когда нет выбора

Жесткие условия властей вынуждают людей регистрироваться в других регионах Украины. Но и там они никому не нужны. ВВП страны падал в 2014 и в 2015 годах на 25,2 процента и на 29,8 процента соответственно. В прошлом году ВВП показал 2-процентный рост, но это лишь латание дыр в экономике, не позволяющее обеспечивать граждан страны рабочими местами, создавать лояльные условия для бизнеса.

Поэтому, зарегистрировавшись, граждане возвращаются домой в Донбасс. Конечно, власти не ищут причин на местах, им легче устроить охоту на ведьм и обвинить жителей бедствующего региона в мошенничестве.

Так, в мае этого года в Запорожской области прокуратура выявила группу граждан, отправлявшую бюджетные средства в самопровозглашенную Донецкую Народную Республику.

«Трем должностным лицам Управления труда и социальной защиты населения Вознесеновского района Запорожья и двум жителям Макеевки заявили о подозрении в преступных действиях», — говорилось в сообщении надзорного ведомства. Вся вина чиновников заключалась в том, что они отправляли пенсии жителям Донбасса. По версии прокуроров, выплата социальных выплат нанесла ущерб бюджету в размере 700 тысяч гривен (примерно 1,5 миллиона рублей).

Официальный Киев не намерен на этом останавливаться. «Мертвые души», по мнению политиков Майдана, следует не только лишить социальных выплат, но и отнять у них право голоса.

Так, 3 октября, депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем предложил лишить избирательных прав часть жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Представьте себе, что у нас сотни тысяч людей, которые зарегистрированы на подконтрольной территории, приближенной к линии фронта, являются переселенцами, но на самом деле они живут на той территории (самопровозглашенных республик — прим. «Ленты.ру»). Центр жизненных интересов у них там. Они, так или иначе, сотрудничают с этой властью», — сказал парламентарий. И подчеркнул, что если позволить всем жителям региона голосовать даже на местных выборах, то Киев получит «власть, которая будет напрямую представлять интересы не совсем украинских сил».

Получается, что президент страны, правительство и депутаты Верховной Рады намеренно создают резервацию для тех, кто представляет «не совсем украинские силы». Эта резервация уже лишена какого бы то ни было финансирования, дело за малым: отнять гражданские права.

Недавно советник министра Украины по вопросам беженцев Олеся Цыбулько заявила, что пенсионеры Донбасса могут массово подать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Людям на неподконтрольной территории не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, кроме как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что они — внутренне перемещенные лица. Сейчас даже расцвел целый теневой бизнес на этом обмане», — признала Цыбулько.

Но, похоже, с молчаливого согласия Запада дискриминация части населения давно стала обычной практикой для Украины. Всем известно, что решения международного суда можно дожидаться годами.

И несмотря на свою трескучую риторику, традиционно молчит президент Украины Петр Порошенко — даже на словах права крымчан, не пожелавших жить под управлением Киева, волнуют его больше, чем социальные выплаты жителям Донбасса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Киеву предрекли массовую подачу исков в ЕСПЧ от лишенных пенсий жителей Донбасса
В Запорожье разоблачили отправлявших пенсии в ДНР чиновников
Киев признал долг в 400 миллионов долларов перед жителями Донбасса
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0012 ноября

Вырубают и не врубаются

Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
11:52Сегодня

На Украине рассказали о попытках покушений на Порошенко

12:51Сегодня

Командир «Азова» назвал способ возвращения Крыма

04:4614 ноября

Сотрудники киевского морга отказались работать без горячей воды и отопления

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
10:47Сегодня

Жители подконтрольного Киеву города в Донбассе отказались говорить на украинском

11:01Сегодня

В Киеве снова залили Вечный огонь цементом

02:4710 ноября

СМИ сообщили о решении Белого дома поставлять летальное оружие Украине

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
20:3019 ноября

Саакашвили припугнул украинские власти «часом икс»

23:4819 ноября

Кишиневцы проигнорировали референдум об отставке заподозренного в коррупции мэра

08:40 8 ноября

Украинская учительница заклеила второклассникам рты скотчем

Россия
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Разборки на костях
В деле «пьяного мальчика» появились неожиданные подробности, но они все усложняют
«Я панически боялся лесбиянок»
Почему транссексуалам в России лучше не высовываться
Раздел имущества при разводе предложили упростить
Отлетевший от грузовика диск убил водителя легковушки на Ямале
Постпред России при ООН рассказал о неловкости дипломатов за русофобию
Наехавший на пешехода водитель в Зеленограде еще и избил его
Все материалы
Мир
Порошок, приходи
Жадные мексиканцы потеряли доход от марихуаны и завалили Америку героином
Чарльз МэнсонКонец маньяка: Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Легендарный убийца не дождался великой межрасовой войны
Роберт и Грейс МугабеДедушка старый, ему все равно
Военные не дали старейшему диктатору мира править после смерти
В Мексике бык распорол мошонку тореадору
Туск потерял сон из-за действий Варшавы по «плану Кремля»
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Ислам? Не моя тема!
Сербия громит мечети и держит мусульман в страхе
Все материалы
Бывший СССР
Вырубают и не врубаются
Западная Украина валит леса ради Европы под крышей местных братков
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
На Украине рассказали о попытках покушений на Порошенко
Командир «Азова» назвал способ возвращения Крыма
Жители подконтрольного Киеву города в Донбассе отказались говорить на украинском
В Киеве снова залили Вечный огонь цементом
Саакашвили припугнул украинские власти «часом икс»
Все материалы
Экономика
Давайте качать деньги
Что поможет России отказаться от нефти
Тинькофф Банк заставил чат-ботов работать вместо сотрудников
Тоталитарт
Северная Корея научилась торговать диктаторами
Большинство россиян погрязли в кредитах
Бизнес объяснил претензии к Медведеву
«Газпром» решил не скупиться на празднование своего юбилея
Пенсионные накопления россиян предложили вложить в биткоины
Все материалы
Силовые структуры
В кругу друзей: в «Москва-Сити» устроили разборку 90-х
Вечеринку с Лепсом и Меладзе заказала измайловская группировка
Алексей ШерстобитовЛеша-ликвидатор
Легендарный киллер 90-х стрелял без промаха и оставался загадкой для всех
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Полковник Захарченко рассказал о скитаниях по чужим углам
Егорьевский стрелок получил пожизненный срок
Мать полковника Захарченко считала миллиарды сына столбиком в школьной тетради
Мать и сестра полковника Захарченко покинули Россию
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Голодающие дети в Бузулуке (Самарская губерния), 1921-1922 гг.«Обезумевшие родители отбирали еду у детей»
Советская власть бросила миллионы умирать от голода, но их спасли американцы
Робот Федор станет Героем России
На Байконуре произошла авария
Назван простой способ продлить жизнь
Итальянский астронавт снял из космоса падение метеора на Землю
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаСтоны снова в моде
Слезы Шараповой, роды Серены и триумф Надаля — итоги теннисного сезона
«Реал» нашел замену Зидану
Завидуйте молча
Невероятные кадры дикой жизни экстремалов
Кокорина сочли работоспособнее Месси
Тренер рассказал о жизни Федора Емельяненко при мясокомбинате
Дзюба в третий раз за сезон променял интервью на пирожки
Умерла бывшая первая ракетка мира
Все материалы
Культура
«Любовь — довольно пошлая штука»
Звезда «Жизни Адель» о драйве, страсти и постельных сценах
Зверье по имени товарищи
Гарик Сукачев призвал петербуржцев к революции
«Обнаженную я находил совершенно антиэротичной»
Джулиан Барнс о прилизанной порнушности и воздушной вольности в искусстве
Сыгравший транссексуала актер сериала «Очевидное» уволился из-за секс-скандала
Епифанцев раскрыл сюжет продолжения «Зеленого слоника»
Плохой секс назвали причиной многочисленных обвинений в домогательствах
Уставший от шоу-бизнеса автор «Синего тумана» провел концерт при помощи «Виагры»
Все материалы
Интернет и СМИ
Прости, но ты живешь в России
Крупнейшие корпорации заставили выживать в провинциальной глубинке
«Шоу уникальных способностей» на Первом канале поймали на вранье
Арнольд ШварценеггерКислотная пауза
Шварценеггер и Емельяненко втайне зарабатывали миллионы, кривляясь для японцев
Наклейку со знаком «Шипы» переделали в мем с высокоморальным медведем
Аскеров проглядел подсказку в «Что? Где? Когда?», проиграл и обиделся на Друзя
ТНТ откажется от зарубежного кино
Нежный палач
Он обещал помочь самоубийцам, приходил к ним и отрубал головы
Все материалы
Ценности
Жизнь с насекомым
Москвич покорит Европу на старом «Жуке»
Бурятская мода снова фраппировала общественность
Женщины начали резать лица ради искусственных веснушек
Золотую корону Наполеона начали продавать по частям
Москвичи начали спекулировать кроссовками
Алессандра Амбросио объявила об уходе из Victoria's Secret
Умер франко-тунисский модельер Аззедин Алайя
Все материалы
Путешествия
Горная текучка
Что россияне забыли на Кавказе
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Рядом с мостом в Крым появится место для селфи
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Российский бизнесмен разбился в Индии на параплане
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
Во всем виноват буй
Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Засохшее пирожное со свадьбы Трампа продали за две тысячи долларов
Крыса вызвала хаос и панику в вагоне нью-йоркского метро
Фото орального секса погубило свадебные планы тысяч пар
Египетскую певицу арестовали за «многообещающее» поедание банана
Все материалы
Audi Q5 против SQ5
Пять причин купить Audi SQ5 вместо обычной Q5 (и одна против)
5 причин, почему мы ненавидим кроссоверы
Объясняем в картинках, почему самые популярные машины в мире никуда не годятся
Далеко. Дорого. Офигенно
Как поехать в Исландию и обомлеть не только от природы
Кто делает самые эпатажные британские машины
«Рэйнджи», «Астоны» и «Роллс-Ройсы»: лучшие творения ателье Kahn Design
Появились новые фотографии «Гелика» следующего поколения
Старенький Volvo оснастили 38,8-литровым мотором от мостоукладчика
Появились снимки интерьера самого быстрого автомобиля в мире
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Белый друг
Самые необычные туалеты мира
Это Англия, детка!
Идеальный дом можно выиграть за две тысячи рублей
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
Avito обвинил конкурента в воровстве объявлений
В Канаде построили скворечники для людей
Все материалы