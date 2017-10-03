Соратник Порошенко отказал жителям подконтрольного Киеву Донбасса в праве голоса

Депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем предложил лишить избирательных прав часть жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает «Страна».

«Представьте себе, что у нас сотни тысяч людей, которые зарегистрированы на подконтрольной территории, приближенной к линии фронта, являются переселенцами, но на самом деле они живут на той территории (самопровозглашенных республик — прим. «Ленты.ру»). Центр жизненных интересов у них там. Они, так или иначе, сотрудничают с этой властью», — сказал парламентарий.

Найем также подчеркнул, что если предоставить всем жителям региона возможность голосовать даже на местных выборах, то Киев получит «власть, которая будет напрямую представлять интересы не совсем украинских сил».

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В сентябре советник министра Украины по вопросам беженцев Олеся Цыбулько заявила, что лишенные Киевом выплат пенсионеры Донбасса могут массово подать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Людям на неподконтрольной территории не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, кроме как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что он — внутренне перемещенное лицо. Сейчас даже расцвел целый теневой бизнес на этом обмане», — признала Цыбулько.

В декабре 2016-го советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил, что жителей Донбасса необходимо насильно украинизировать.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, после того как новые власти страны начали так называемую антитеррористическую операцию — попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

