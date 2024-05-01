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01:54, 1 мая 2024Экономика

В Великобритании рассказали о последствиях ограничения цен на нефть из России

Теневой рынок перевозок вырос из-за санкций стран G7 против российской нефти

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Международная группа страховщиков пожаловалась, что ограничение цен на нефть из России, введенное государствами G7, привело к усилению теневого рынка морских перевозок. Об этом пишет РИА Новости.

На парламентских слушаниях в Великобритании заслушали доклад международного клуба страховщиков International Group of P&I Clubs. По мнению специалистов, введение ограничительных мер привело к росту теневых рынков. Они отметили, что санкционный режим налагает жесткие обязательства по соблюдению его требований на организации, действующие в рамках G7. При этом вне этих рамок они могут действовать свободно.

«Ограничение цен на нефть становится все более невыполнимым по мере того, как все больше судов и связанных с ними услуг вовлекаются в эту теневую торговлю», — рассказали о последствиях специалисты.

Ранее стало известно, что США ввели антироссийские санкции против компании Hennesea Holdings Limited из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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      Марина Совина
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