Под санкции США попала перевозившая российскую нефть компания из ОАЭ

США ввели антироссийские санкции против компании из ОАЭ

США ввели антироссийские санкции против компании Hennesea Holdings Limited из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом со ссылкой на сообщение Министерства финансов Соединенных Штатов пишет РИА Новости.

Фирма зарегистрирована в Абу-Даби, вместе с ней в списки американских властей попали 17 связанных с ней морских танкеров, которые ходят под флагом Либерии. В последнее время США вносят в санкционные перечни судоходные компании из различных стран, которые перевозят российскую нефть, экспортируемую с превышением «ценового потолка».

Так, в начале декабря 2023 года Минфин США объявил о санкциях в отношении трех танкеров, которые занимались транспортировкой нефти из РФ. Под удар попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantic, они доставляли заказчику партии Urals стоимостью выше 70 долларов за баррель.

Также в прошлом месяце Минфин и Госдеп США добавили в санкционный список более чем 250 фирм и частных предпринимателей из ОАЭ, Турции и Китая. Их подозревают в осуществлении поставок высокотехнологичной продукции двойного назначения, которую Россия может использовать в военных целях.

