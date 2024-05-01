Основателя криптобиржи Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы

Суд в США приговорил основателя Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюрьмы

Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

В публикации отмечается, что Чанпэна обвинили в преступлениях, связанных с переводами финансов без лицензии. До этого прокуратура запрашивала три года заключения, а защита настаивала на пяти месяцах испытательного срока.

В ноябре 2023 года Чжао Чанпэн признал себя виновным по делу об отмывании денег в США. Чтобы урегулировать конфликт, он заявил об уходе в отставку и согласился лично выплатить 50 миллионов долларов штрафа. «Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — подчеркнул Чанпэн тогда.