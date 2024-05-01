На Украине забеспокоились из-за маневра России в ДНР

«Страна.ua»: успех России под Очеретино приведет к окружению ВСУ в ДНР

После прорыва у Очеретино российские военные могут создать для Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрозу масштабного окружения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом написало издание «Страна.ua»

«Главная проблема для ВСУ с этим прорывом заключается в том, что он заводит российские войска в тыл за линии укреплений, которые начали выстраивать украинские войска», — отмечается в публикации.

Авторы материала забеспокоились, что при таких условиях российские военные могут продвигаться быстро и создавать угрозу окружения подразделениям ВСУ «на огромном участке фронта». Журналисты добавили, что украинским солдатам придется оперативно искать ресурсы для сдерживания российского прорыва. Они напомнили, что за Очеретино у ВСУ нет ни подготовленных окопов, ни минных полей.

26 апреля сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России расширяют прорыв линии фронта на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Очеретино и Бердычи в ДНР.