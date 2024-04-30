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02:12, 1 мая 2024Бывший СССР

На Украине попросили Евросоюз помочь защитить газохранилища от обстрелов

«Нафтогаз» попросил ЕС помочь защитить украинские газохранилища от обстрелов

Фото: Globallookpress.com

Глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев попросил страны Европейского союза (ЕС) защитить украинские газохранилища от обстрелов. Его слова приводит издание Financial Times.

Чиновник отметил, что безопасность газотранспортной системы, интегрированной в европейскую инфраструктуру, поспособствует снижению цен на газ на всем континенте, поэтому обеспечение защиты объектов хранения, транспортировки и производства газа в интересах Евросоюза.

Чернышев напомнил, что через территорию Украины все еще производится транзит газа в Европу, кроме того, в подземных газохранилищах на западе республики хранятся запасы газа европейских компаний. «Нафтогаз» предлагает зарубежным трейдерам использовать до десяти миллиардов кубометров их мощностей, в 2023 году там находилось около 2,5 миллиарда кубометров топлива.

Глава компании указал, что за последние месяцы газохранилища на западе Украины несколько раз подвергались обстрелам, повреждения получило наземное оборудование. Оно уже отремонтировано, выполнение обязательств перед клиентами продолжается.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда нам все равно понадобится больше противовоздушной обороны, и страны ЕС, конечно, должны сыграть решающую роль в предоставлении помощи», — заключил Чернышев.

Ранее главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич назвал последствия российских ударов по подземным хранилищам газа (ПХГ) для Украины. По его словам, Киев планировал использовать хранилища как таможенные склады для европейских стран, а после нанесенных повреждений может лишиться заработка.

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      Марина Совина
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