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07:07, 13 апреля 2024Бывший СССР

Названы последствия российских ударов по подземным газохранилищам для Украины

Аналитик Марцинкевич: российские удары по ПХГ лишают Украину источника заработка
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич назвал последствия российских ударов по подземным хранилищам газа (ПХГ) для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт уточнил, что эти объекты представляют собой выработанное газовое месторождение, газ закачивается туда под давлением и извлекается под обратным давлением.

Киев планировал использовать хранилища как таможенные склады для европейских стран, а после нанесенных повреждений может лишиться заработка, уверен Марцинкевич.

Он пояснил, что удары наносились по системе распределения, где находятся связанные между собой газоперекачивающие агрегаты.

«Если по ним нанесен удар, то газ, который хранится — теперь хранится надежно, извлечь его нельзя», — уточнил аналитик.

Кроме того, для работы хранилища требуется энергия, а с учетом повреждения объектов энергетической инфраструктуры и сокращения генерирующих мощностей с этим также могут возникнуть сложности, добавил он.

Таким образом, планы Украины дать возможность Европе хранить в ПХГ свой газ оказались под угрозой, европейские компании вряд ли пойдут на подобные риски, заключил Марцинкевич.

11 апреля Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли мощный удар, предположительно, по Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) под Киевом — одной из крупнейших на Украине и самой мощной в Киевской области.

Под обстрел, по сообщению пресс-службы компании «Нафтогаз», также попали два подземных хранилища газа. В компании при этом указали, что хранилища продолжают работать. Специалисты приступили к ликвидации последствий.

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      Марина Совина
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