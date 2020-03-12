Актриса рассказала об оскорблениях Вайнштейна и требовании «трясти задницей»

Британская актриса Кейт Бекинсейл рассказала об оскорблениях продюсера Харви Вайнштейна и высказанном им требовании «трясти сиськами и задницей» на красной ковровой дорожке. Пост на эту тему звезда «Перл Харбора» опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка выложила снимок с премьеры фильма «Интуиция», на котором она запечатлена в строгом белом костюме. По ее словам, команда, работавшая над картиной, изначально не хотела посещать премьеру из-за теракта, случившегося 11 сентября, но Вайнштейн настоял на том, чтобы команда приехала в Нью-Йорк на светское мероприятие. Позднее он пригласил Бекинсейл к себе домой, чтобы якобы их дети могли вместе поиграть.

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Актриса вспомнила, что няня отвела их дочерей в отдельную комнату, после чего кинематографист начал кричать на нее: «Ты тупая *****, ты испортила мою премьеру. Если я организую красную дорожку, ты должна надеть обтягивающее платье и трясти сиськами и задницей, а не выглядеть, как чертова лесбиянка!»

После слов магната Бекинсейл расплакалась и попыталась объяснить Вайнштейну, что из-за событий 11 сентября ей показалось неуместным появляться в откровенных нарядах. «Мне все равно. Это моя гребаная премьера, и если я хочу киску на красной дорожке, то я это получаю», — ответил продюсер.

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени.

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