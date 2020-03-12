Осужденного на 23 года Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем

Осужденного голливудского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали через несколько часов после приговора. Об этом агентству Reuters рассказал его официальный представитель Джуда Энгельмайер Juda Engelmayer.

Материалы по теме Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы Как произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше

67-летнего бывшего магната, в последнее время жаловавшегося на боли в груди, отправили из тюрьмы в госпиталь Bellevue на Манхэттене. Как долго он пробудет в больнице, неизвестно.

11 марта продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Тогда Вайнштейн отказался признавать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию.

Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор. Адвокат Донна Ротунно заявила, что апелляция будет подана в июле. Она пообещала предоставить доказательства предвзятости суда, а также обвинила судью Джеймса Берка в том, что тот поддался давлению общественности и движения против домогательств #MeToo

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



