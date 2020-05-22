Названа дата открытия Грузии для туристов

В Грузии спрогнозировали восстановление внутреннего и международного туризма в условиях пандемии коронавируса. Даты открытия страны назвал глава ее правительства Георгий Гахария, передает «Интерфакс».

По словам политика, Грузия откроется для внутреннего туризма с 15 июня, а принимать иностранцев начнет с 1 июля, причем первыми станут жители стран с низким уровнем распространения коронавируса. Для приема гостей из соседних и других «интересных с туристической точки зрения» государств будут созданы безопасные коридоры на сухопутных границах.

Как отметил Гахария, Грузия станет одной из первых стран, которая возобновит туризм во время пандемии. В ближайшее время она получит соответствующие рекомендации от Всемирной туристской организации.

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Как пишет «Sputnik Грузия», 22 мая в стране завершился режим чрезвычайного положения, введенный из-за распространения коронавируса. С этого момента в городах открыты супермаркеты (кроме торговых центров и магазинов с одеждой) и салоны красоты, восстановлены все виды производства, а столица страны Тбилиси открыта на въезд и выезд.

Однако в стране все еще сохраняется масочный режим и временно действует комендантский час. Полное снятие ограничений ожидается к 6 июля.

Ранее в Грузии сообщали о предстоящем возобновлении сухопутного и авиационного сообщения, прерванных с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, в стране зафиксировано 723 случая коронавируса и 12 летальных исходов.

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