Названы условия открытия Египта для иностранных туристов

Выполнение всех санитарных мер отельерами и снижение количества новых заражений коронавирусом назвали главными условиями открытия Египта для иностранных туристов. Такая информация со ссылкой на слова министра туризма страны Халеда аль-Анани появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Чиновник уточнил, что «мир должен увидеть, что в Египте соблюдаются все требования по безопасному отдыху». Так, открытие гостиниц, прекративших работу в середине марта, возможно только при соблюдении жестких условий гигиены и при лимите загрузки: до 1 июня это не более 25 процентов, в июне — не более 50 процентов.

На данный момент, по заверению министра, Хургада и Шарм-эль-Шейх могут принимать только внутренних туристов, но границы страны по-прежнему остаются закрыты.

В первую очередь Египет будет восстанавливать международный туризм с заинтересованными государствами, среди которых Германия, Великобритания, Польша, Украина и Белоруссия. При этом, комментируя восстановление авиасообщения с Россией, эксперты отметили, что к этому вопросу могут вернуться осенью.

В марте российским туристам посоветовали забыть о поездках в Египет и выбирать для зимнего отдыха другие страны. Так, пресс-секретарь Ростуризма заявил, что Египет закрыт и организованные туристы туда не ездят, поскольку путевки в страну не продаются. Кроме того, он отметил, что авиасообщение с Каиром все еще есть.

По последним данным, в Египте за время пандемии коронавируса зарегистрировано 15 тысяч случаев заражения. Из них 696 человек скончались и более четырех тысяч человек выздоровели. С 15 мая отели страны открылись для египтян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!