В России нашли способную «дать огромный процент ВВП» из-за коронавируса отрасль

Медицина может стать приоритетной отраслью для инвестирования после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал в интервью «Ленте.ру» главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги Александр Баунов.

Как отметил эксперт, российские власти долгое время отдавали приоритет другим отраслям, например тяжелой промышленности, авиастроению и сельскому хозяйству, направляя средства на их поддержку. При этом медицина была лишена притока инвестиций, хотя еще в 2018 году Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина подготовил стратегию развития, которая предусматривала приоритизацию медицины и превращение ее в драйвер экономического роста страны.

«Это отрасль, которая в принципе может дать огромный процент ВВП. Если вложиться в нее, будет и куча госзаказов, от строительства и ремонта до производства и закупки техники, научных исследований и так далее», — предсказал Баунов, добавив, что финансирование сферы здравоохранения откладывалось.

Теперь же, в условиях пандемии стало очевидно, что дополнительные вложения в эту сферу необходимы. При этом идея о приоритизации медицины может сохраниться и после победы над распространением коронавируса. «Это действительно наукоемкая сфера, она действительно везде, а не сосредоточена в 5-10 городах, как авиационная промышленность. И это настоящая социально-ориентированная экономика: не популистская, а популярная», — добавил эксперт.

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