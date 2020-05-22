Собянин заявил о необходимости продлить самоизоляцию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости продлить в столице режим самоизоляции, а также передвижение по городу по пропускам. Об этом он сказал на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое провел президент страны Владимир Путин. Трансляцию в YouTube вел телеканал «Россия 24».

21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в столице. Так, с 25 мая возобновляется работа многофункциональных центров «Мои документы», а также сервисов каршеринга. При этом с 27 мая перемещаться по городу на транспорте можно будет только при наличии столичного цифрового пропуска.

Режим самоизоляции был введен в Москве 29 марта. С 15 апреля в столице действует пропускной режим для передвижения на любом виде транспорта. С 12 мая жители города должны носить в общественных местах маски и перчатки.

На 22 мая в России зафиксировано 326 448 случаев заражения в 85 регионах, скончались 3249 пациентов. Больше всего инфицированных в Москве — свыше 158 тысяч, умерло 1867 человек.

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