Ловкое укрощение смертоносной змеи в продуктовом магазине попало на видео

newsflare.com/

В индийском городе Сунабеда, штат Одиша (Орисса), посетители продуктового магазина стали свидетелями ловкого укрощения смертоносной змеи. Видео, снятое очевидцами, опубликовано на сайте Newsflare.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая. По данным местных СМИ, один из покупателей заметил на прилавке кобру и забил тревогу. Персонал магазина выбежал на улицу и стал наблюдать за перемещениями рептилии. В это время змея заползла в настенный кондиционер и исчезла из поля зрения.

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы

Владелец лавки позвонил в службу по отлову змей Snake Helpline, которая прислала спасателя Сужита Кумара Моханти (Sujit Kumar Mohanty).

Видео показывает фрагмент извлечения кобры из кондиционера. На кадрах видно, как Моханти стучит по устройству длинной палкой с крюком на конце, чтобы змея выбралась наружу. Вскоре змеелов понял, что рептилия запуталась внутри кондиционера, и частично разобрал его.

Как только Моханти удалось высвободить кобру, она выплюнула двух крыс. Специалист поместил змею в специальный мешок и позже отпустил в ближайшем лесу.

«Кобра забралась в магазин в поисках добычи. Мы рекомендовали хозяину лавки вытравить грызунов, чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов», — объяснил владелец Snake Helpline.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!